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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 04:50 BJT

加拿大股市：结束七日连升微幅收低，资源股和工业股承压

路透多伦多4月13日 - 加拿大主要股指周一微幅收低，结束七日连涨，工业股和原材料股承压走软。

加拿大两大金矿企业Alamos Gold Inc 和AuRico Gold Inc 宣布15亿美元合并计划，股价分别大涨6.6%和8.2%。

不过整体原材料股下挫近1%，因中国贸易数据疲弱拉低资源价格。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低4.84点，或0.03%，报15,383.59点。该指数自3月底以来已经劲升约500点。(完)
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