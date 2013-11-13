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市场报道 | 2013年 11月 14日 星期四 06:03 BJT

芝加哥期市：玉米期货收低，因对乙醇生产用玉米的需求可能下降

路透11月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低，交易商说，因在政府公布一项可能导致用于乙醇生产的玉米需求下降的决定前，投资人对买入玉米犹豫不决。

CBOT-12月玉米期货 收跌2-1/2美分，报每蒲式耳4.29-3/4美元。

美国国家环境保护局(EPA)提议，在明年放宽美国汽油中混合乙醇的强制性要求，这可能降低乙醇生产行业对玉米的需求，且令玉米供应增加。玉米供应原本已预计将从17年低位上升至九年来最高。

作物预估机构Lanworth周三将2013/14年美国玉米产量预估上调至139.44亿蒲式耳，高于之前预估的139.38亿蒲式耳。

12月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为48。

今日CBOT玉米期货成交量预计为482,089口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　母红)

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