芝加哥期市：玉米期货收低，因对乙醇生产用玉米的需求可能下降

韩国已公布经济指标--2017/4/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
路透11月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低，交易商说，因在政府公布一项可能导致用于乙醇生产的玉米需求下降的决定前，投资人对买入玉米犹豫不决。
CBOT-12月玉米期货 收跌2-1/2美分，报每蒲式耳4.29-3/4美元。
美国国家环境保护局(EPA)提议，在明年放宽美国汽油中混合乙醇的强制性要求，这可能降低乙醇生产行业对玉米的需求，且令玉米供应增加。玉米供应原本已预计将从17年低位上升至九年来最高。
作物预估机构Lanworth周三将2013/14年美国玉米产量预估上调至139.44亿蒲式耳，高于之前预估的139.38亿蒲式耳。
12月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为48。
今日CBOT玉米期货成交量预计为482,089口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日当周 4月4-7日 0900 英国抵押贷款利率 3月 -- 4.5% 4月4日(二) 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第四季 -- 2.1% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 3月 52.4 52.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 +0.5% -0.1% (较上年同期) +1.4% +1.2%
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。