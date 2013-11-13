芝加哥期市：玉米期货收低，因对乙醇生产用玉米的需求可能下降

路透11月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低，交易商说，因在政府公布一项可能导致用于乙醇生产的玉米需求下降的决定前，投资人对买入玉米犹豫不决。

美国国家环境保护局(EPA)提议，在明年放宽美国汽油中混合乙醇的强制性要求，这可能降低乙醇生产行业对玉米的需求，且令玉米供应增加。玉米供应原本已预计将从17年低位上升至九年来最高。