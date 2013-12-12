芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，本周触及近三个月高位后遭遇获利了结

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透12月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下挫逾1%，交易商称，在本周稍早触及近三个月高位后遭遇获利了结，南美丰产的前景也给市场带来压力。
许多分析师近几周纷纷上调巴西大豆产量预估。
1月大豆期货 盘中跌至13.18-1/2美元，为12月6日来最低，之后缩减跌幅，结算价报13.23-3/4美元，跌20-1/4美分。周二，该合约升至9月中来最高的13.53-1/2美元。
豆粕和豆油期货跟随大豆期货走软。近月豆油期货 跌至两个月低点39.65美分，结算价报39.80美分，跌0.40美分。
12月豆粕合约 收低5.2美元，报每短吨459.4美元。
美国农业部报告，最近一周出口销售2013/14市场年度的美国大豆110万吨，2014/15年度的大豆41.39万吨，超过预期。
农业部还报告，最近一周出口销售2013/14市场年度的美国豆粕8.27万吨，2014/15年度的豆粕300吨，低于市场预期。豆油出口2,400吨，在市场预估区间的低端。
今日CBOT大豆预估成交量为299,029口，豆粕为110,557口，豆油为117,177口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。