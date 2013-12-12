芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，本周触及近三个月高位后遭遇获利了结

路透12月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下挫逾1%，交易商称，在本周稍早触及近三个月高位后遭遇获利了结，南美丰产的前景也给市场带来压力。

许多分析师近几周纷纷上调巴西大豆产量预估。

1月大豆期货 盘中跌至13.18-1/2美元，为12月6日来最低，之后缩减跌幅，结算价报13.23-3/4美元，跌20-1/4美分。周二，该合约升至9月中来最高的13.53-1/2美元。

豆粕和豆油期货跟随大豆期货走软。近月豆油期货 跌至两个月低点39.65美分，结算价报39.80美分，跌0.40美分。

12月豆粕合约 收低5.2美元，报每短吨459.4美元。

美国农业部报告，最近一周出口销售2013/14市场年度的美国大豆110万吨，2014/15年度的大豆41.39万吨，超过预期。

农业部还报告，最近一周出口销售2013/14市场年度的美国豆粕8.27万吨，2014/15年度的豆粕300吨，低于市场预期。豆油出口2,400吨，在市场预估区间的低端。

今日CBOT大豆预估成交量为299,029口，豆粕为110,557口，豆油为117,177口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)