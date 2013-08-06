《热点透视》金融市场及各国央行面对怪异的新世界

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 张明钧

路透伦敦8月6日 - 现实情况与传统经济学思维出现分歧。相对于理论所预示的状况，当前成长力道非常有限、通胀不兴、同时股市则是过于热情。

经济复苏在美国以稳健的步伐推进，在欧洲多数地区扎根，在日本尽管不无疑问，但复苏已经到来。不过理论上来说，规模如此庞大的财政及货币刺激，应该会带来更为强劲的成长，然而这却未实现。最新公布的美国非农业就业人数过于平淡。虽然其显然是一个乐观数字，但劳动人口规模仍旧太小，且以极为缓慢的步伐扩张。

不过经济复苏仍持续推进，美国政府公债市场正配合理论演出：10年期公债收益率(殖利率)今年至今已经从1.8%上升至2.7%。然而理论上经济复苏应该会推高大宗商品价格及通胀，这却未实现。油价持平、铜价下跌，而除了英国央行的主要国家央行均担心通胀过低。

复苏态势最为良好的恐怕是在股票市场。股市因为担心美国收紧货币政策而下跌，但美国和英国股市已经完全收复相关跌幅，欧洲股市稳定上涨，日本股市也沉浸在安倍经济学的热烈情绪中。但难以厘清的是，股市上涨是反映对于国内生产总值(GDP)的乐观情绪升温，还是反映市场相信GDP缓慢成长将让利率没有机会快速上扬。

专家们摸不着头绪，因为在规模庞大且很大程度上没有预料到的金融危机发生之后，金融体系与实体经济互动的传统模型并没有太多进展。现在的状况和当时一样，世界上存在过多债务，以致于不论是货币或财政政策都没有办法发挥理论预期的效果。

各国政府及央行的刺激举措协助金融体系继续运转，但实际上只有小部分的刺激资金流入了实体经济。在这样的非传统金融世界，过往的知识可能继续错下去。可以预期的是会有更多意料之外的事情发生。(完)

(译文审校 隋芬)

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