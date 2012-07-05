下周或为人行调降存准窗口

路透上海7月4日电（记者 陆建鑫/Kazunori Takada）---中国人民银行承诺将微调政策支撑经济，国有媒体亦呼吁迅速修复流动性紧张的局面，这意味着人行即将再次下调存款准备金率。

交易员称，人行可能最早下周就会下调存准50个基点，这意味着基础货币供应将扩大约4,300亿元人民币，货币市场利率则预计下跌100个基点左右。目前中国大型金融机构存款准备金率为20%，接近历史高位。

一家中国大型国有银行的资深交易员称：“人行看来是在等待合适时机下调存准，下周一系列经济数据将发布，是个不错的窗口。”

中国将於下周一公布居民消费价格指数，周二公布贸易数据，下周还将发布货币供应数据。

《中国证券报》周二社评称，银行资金面面临考验，下调存准时机已成熟。

因中国经济放缓，人行今年已分别於2月和5月下调存准，并於6月调降基准利率。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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