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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 13:29 BJT

香港股市：恒生指数下跌1.1%，受汽车类股拖累

路透北京4月15日 - 香港股市下跌，受汽车类股下滑拖累。汽车类股回吐前几日公布正面获利数据后录得的部分涨幅，可能抑制需求的监管规定的不确定性也影响该板块。

截至中午时分，恒生指数 下跌1.1%至22,788.68点。恒生国企指数 跌1.4%。

汽车类股是大盘的主要拖累。由于汽车行业成长前景仍不确定，投资者决定对该行业公布良好获利数据后录得的涨幅进行获利了结。

广汽集团 跌3.4%，长城汽车 下挫4.2%，东风集团 下滑1.9%。

“总体上，基本面不稳定，因此我认为出现一些回调也属正常，”第一上海证券策略员叶尚志表示。

投资者主要担心汽车限购举措。中国已有四个城市实行该措施，投资者担心这会在全国推广，因政府努力控制污染。(完)
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