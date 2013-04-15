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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 09:41 BJT

亚洲橡胶：上海指标期胶重挫逾4%，此前TOCOM指标期胶亦重跌

路透东京4月15日 - 上海指标期胶周一跌逾4%。因为之前东京期胶重挫，而且投资者在今日稍后一系列中国经济数据出炉前持谨慎态度。

0117 GMT，上海期货交易所交投最活跃的9月期胶合约 跌4.1%或880元人民币，报每吨20,550元人民币，之前一度跌至20,450元人民币。

TOCOM指标期胶 跌5.1%，报每公斤252.3日圆。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 兰秀娟; 审校 沈以文)
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