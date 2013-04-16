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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 09:39 BJT

亚洲橡胶：上海指标期胶跌逾6%，因抛压持续

路透东京4月16日 - 上海期交所指标期胶周二一度跌逾6%，因库存增加，且中美公布令人失望的经济数据后需求前景恶化，投资者持续抛售。

0113GMT，主力9月期胶合约 跌5%，报每吨19,520元人民币(3,200美元)，稍早低见19,260元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽; 审校 王兴亚)
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