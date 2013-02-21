更正-中港股市: 双双大跌,受政策收紧担忧拖累

港股恒生地产指数 下跌1.5%至2013年迄今最低收位.长江实业 跌2.4%,新鸿基地产 和新世界发展 分别下跌1.5%和2.5%.

"跌势有点过度,投资者减持他们认为估值过高的任何股票,"丰盛金融资产管理董事黄国英说."但市场人士亦有谨慎的逢低买入,这暗示风险偏好仍然存在."

中国最大鞋履零售商--百丽国际控股有限公司 一度下跌18%,此前该公司称,2012年净利将"轻微增长",位于分析师预估区间的较低端.百丽国际收低16.8%至2012年11月以来的最低收盘位,周三曾收在纪录高位.

**沪综指创近15个月最大单日跌幅**

沪综指放量收挫近3%,在中国央行大幅回笼流动性及房地产政策再度收紧,以及隔夜美股大跌等利空冲击下,大盘全面下挫,金融地产等板块领跌.不过,分析师认为,利空打压并未完全冲散市场人气,预计经过此波调整,市场将迎来一波小幅修复性反弹行情.

沪综指 收报2,325.951点,大跌71.227点或2.97%,此前单日最大跌幅为2011年11月30日的3.27%.上海A股今日成交额为1,260亿元人民币,上一交易日为968亿元.

银河证券策略分析师孟京称,今天下跌受内外因共同影响.隔夜美国股市明显回落与美联储对流动性担忧有关;而国内房地产调控加码,对其上下游产业影响都较大,房地产作为龙头行业其产业链非常长.

"这次回落人气没有完全打散,日后如果有一定回暖消息,还是会有反弹机会出现...,银行股经过近期回调后,估值水平已回到平均市盈率七倍以下,因而其再继续大跌的可能性已不大,后市还是维持箱体震荡格局,之前高点2,440点上破可能性较小,而大幅跌破2,350点难度也非常大."他分析指出.

今日金融地产板块领跌,其中招商证券 大跌6.6%,收报12.31元.

中国央行公开市场今日共进行200亿元人民币的正回购操作,其中28天和91天期各100亿元.据此计算,本周公开市场将净回笼9,100亿元,规模创下单周新高.

沪深300指数 收跌3.41%,报2,610.549点.沪深300指数3月合约 尾盘报2,615.0点,跌3.56%,成交量为757,976手.(完)