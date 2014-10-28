香港股市：早盘上涨，受中国国企改革憧憬的提振

路透上海10月28日 - 香港股市周二早盘反弹，打破持续数日的连跌之势，分析师称，因市场寄望中国国企将进一步改革。

截至中午时分，恒生指数 上涨0.6%，至23,289.01点。国企指数 扬升1.1%。

“今天影响香港和内地市场表现的一个重要因素是有关国企改革的消息，”元大证券股市分析师施汶秉表示。

香港监管机构周日表示，沪港通计划本周不能如期推出，因还没有取得启动沪港通的相关批准。MSCI明晟的一名高管表示，若延期推出太久，他们可能会推迟考虑将中国A股纳入MSCI新兴市场指数。

周二香港人气复苏，因市场预期美联储在本周会议上可能强调愿意等更长一段时间再升息。