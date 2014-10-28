香港股市：早盘上涨，受中国国企改革憧憬的提振

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透上海10月28日 - 香港股市周二早盘反弹，打破持续数日的连跌之势，分析师称，因市场寄望中国国企将进一步改革。
截至中午时分，恒生指数 上涨0.6%，至23,289.01点。国企指数 扬升1.1%。
“今天影响香港和内地市场表现的一个重要因素是有关国企改革的消息，”元大证券股市分析师施汶秉表示。
香港监管机构周日表示，沪港通计划本周不能如期推出，因还没有取得启动沪港通的相关批准。MSCI明晟的一名高管表示，若延期推出太久，他们可能会推迟考虑将中国A股纳入MSCI新兴市场指数。
周二香港人气复苏，因市场预期美联储在本周会议上可能强调愿意等更长一段时间再升息。
中国最大鞋履零售商--百丽国际 到中午时分大涨逾10%，该公司周一公布了稳健的上半年获利 。(完)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。