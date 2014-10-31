香港股市：早盘上扬，达能入股雅士利推高蒙牛股价

博彩股延续涨势，此前Wynn Resorts 公布季度获利好于预期。截止中午，永利澳门 涨0.5%。竞争对手银河娱乐 、澳博控股 和金沙中国 分别升3.8%、2.8%和2.5%。

消费类股受蒙牛股价上扬带动，此前中国婴幼儿配方奶粉生产商--雅士利国际 公布，蒙牛乳业 、雅士利国际、法国达能 于10月30日联合签署了一份股份认购协议。根据协议，达能将以现金43.9亿港元参与雅士利国际的11.86亿股新股定向增发，增发价格为每股3.70港元。该批股份设有三年锁定期。