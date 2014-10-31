香港股市：早盘上扬，达能入股雅士利推高蒙牛股价

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
博彩股延续涨势，此前Wynn Resorts 公布季度获利好于预期。截止中午，永利澳门 涨0.5%。竞争对手银河娱乐 、澳博控股 和金沙中国 分别升3.8%、2.8%和2.5%。
消费类股受蒙牛股价上扬带动，此前中国婴幼儿配方奶粉生产商--雅士利国际 公布，蒙牛乳业 、雅士利国际、法国达能 于10月30日联合签署了一份股份认购协议。根据协议，达能将以现金43.9亿港元参与雅士利国际的11.86亿股新股定向增发，增发价格为每股3.70港元。该批股份设有三年锁定期。
蒙牛股价跳升1.9%，至五周高位。现代牧业 涨1.8%。雅士利则回吐早前涨幅，跌6.9%。(完)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。