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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 13:31 BJT

香港股市：早盘扳回盘初跌幅小升，受券商股涨势支撑

路透上海11月7日 - 香港股市周五早盘逆转盘初跌幅，券商股表现强劲帮助减轻了卖压。

截至中午时分，恒生指数 上涨0.1%至23,682.6点，恒生国企指数 上涨1.0%。

本周这两个指数分别累计已下跌1.3%和0.8%。

分析师表示，在前波上涨后投资者获利了结。

第一上海证券的首席策略师叶尚志表示，当前的财报季没有什么意外，多数绩优股的业绩都符合市场预期。

中信证券 劲扬5.3%，引领券商类股上涨；海通国际 上涨4.1%。

信息技术股表现最差，联想延续周四跌势，尽管该公司第二财季净利跳涨19%，但营收不及分析师预期。

腾讯控股 跌0.3%。(完)
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