离岸人民币兑美元创一年来单日最大涨幅 官方出手干预

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透东京1月5日 - 离岸人民币兑美元周三创一年来单日最大涨幅，此前中国当局连续第二天介入在岸和离岸人民币市场支撑人民币汇率。
周三纽约收盘时人民币兑美元升1.3%至6.8689，创去年1月11日以来最大升幅，当时涨幅为1.5%。(完)
(编译 王丽鑫；审校 王颖)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。