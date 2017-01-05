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中国财经 | 2017年 1月 5日 星期四 08:50 BJT

离岸人民币兑美元创一年来单日最大涨幅 官方出手干预

路透东京1月5日 - 离岸人民币兑美元周三创一年来单日最大涨幅，此前中国当局连续第二天介入在岸和离岸人民币市场支撑人民币汇率。

周三纽约收盘时人民币兑美元升1.3%至6.8689，创去年1月11日以来最大升幅，当时涨幅为1.5%。(完)

(编译 王丽鑫；审校 王颖)

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