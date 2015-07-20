修正-中国汇市：人民币早盘微跌，大行结汇抵消强势美元僵持走势料延续

(内文第五段中文尾较上日早盘成交“放大”有误，应为“缩减”。)

路透上海7月20日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价微跌，中间价则因国际美元 创三个月新高而刷新六周低点。交易员表示，由于大行在6.21元附近一直有结汇，维稳意图明显，且未见打破汇市僵持走势因素，预计在8月前即期市场或延续当前窄幅走势。

他们并表示，虽然国际美元因美联储加息预期再度走强，但人民币汇率并未对强势美元做出反应，大行态度仍起决定性作用，但境内长端美元掉期升水出现稳步上行，替代即期市场反应汇率贬值预期。但由于人民币极为稳定，人民币期权波动率 趋于平稳。

“大行一直在，6.21是不太可能被跌破了，这个市场已经‘死’了，我们只是平平盘，不自己trade（交易）了，没法做。”一中资行交易员表示。

北京时间11:51，中国人民币兑美元 即期报6.2096，上日收报6.2095元。今日人民币兑美元中间价 报6.1197元，上日中间价为6.1192元。

一年期掉期美元升水 报1,580点子，较上周五上涨2.60%。人民币即期成交量 达79亿美元，较上周五早盘89亿美元缩减。

全球汇市方面，美元指数周一触及三个月高位，此前出炉的美国通胀和房屋数据表现强劲，支持了美联储(FED)将在未来数月升息的预期。投资者将关注焦点转回到主要经济体之间货币政策及利率前景日渐分化，使得欧元再度承压。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.264元, 上日尾盘为6.2608元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2138/6.214元, 上一交易日尾盘报6.2126元。