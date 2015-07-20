更新版 1-中国汇市：人民币收创近两周新低，大行结汇抵消强势美元下贬值预期

* 人民币收创近两周新低 * 中间价刷新六周低点 * 大行结汇抵消强势美元影响 * 即期料延续僵持走势 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京7月20日 - 人民币兑美元即期 周一收创近两周新低，中间价则因国际美元<.DXY >创三个月新高而刷新六周低点。交易员称，大行在6.21元附近持续结汇力撑，即期与衍生品市场均表现稳定 ，境内长端美元掉期升水上行仅是对中美利差的反映，而非人民币贬值预期的释放。 他们并表示，虽然国际美元因美联储加息预期再度走强，但人民币汇率并未对强势美元做出反应，大行态 度仍起决定性作用。即期与中间价虽创近期低点，但相比上周五仅微跌不足十个点子。目前未见打破汇市僵持 走势因素，预计在8月前即期市场或延续当前窄幅走势。 “大行一直在，6.21是不太可能被跌破了，这个市场已经‘死’了，我们只是平平盘，不自己trade（交 易）了，没法做。”一中资行交易员表示。 另一外资行交易员亦指出，今日成交量 高达近200亿美元，表明央行可能通过大行进行 干预。在中国股市暴跌暂告一段落、以及中国积极争取加入SDR(特别提款权)之际，美联储加息预期升温并不 会掀起汇市波澜，除非美联储立即启动加息进程。 “因为大家产生了预期，中国是不会有什么crisis（危机），一切还在掌控范围之内。有这么多的em cur rency（新兴市场货币） 可以short，就不要搞人民币了。”他说。 国际货币基金组织(IMF)驻华首席代表Alfred Schipke周六在2015国际货币论坛上表示，IMF应该会在7月2 9日再举办一次会议，重新审查和检查SDR的一篮子货币。 全球汇市方面，新西兰元是周一主要外汇市场波动最大货币，在该国总理表达对本国货币近期跌幅的担忧 后，新西兰元上涨。市场对于今年美国升息的预期更加巩固，带动美元指数 涨至三个月高位。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2097 6.2095 0.00% 中间价 6.1197 6.1192 -0.01% 成交额 198.29亿 美元 日内美元兑人民币相对于中间 1.47%(上 日高 日低 价最大波幅 限±2%) 日内波动幅度(pips) 10 6.209 6.21 今年以来升贬幅度 -0.09% 2005年汇改以来升贬幅度 33.28% 1年期美元/人民币掉期升水<CN 1,560 Y1Y=CFXS> 离岸人民币市场: 工具 今日 上日 CNH即期 6.2135 6.2123 一年期NDF 6.26 6.2608 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩 至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 林高丽/曾祥进)