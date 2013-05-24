金属期市：期铜小跌，投资人权衡中美经济数据

路透伦敦5月24日 - 期铜周五小幅收低，因投资人权衡优于预期的美 国就业和制造业数据以及中国工业活动放缓的数据。 汇丰/Markit周四联合公布，中国5月制造业采购经理人指数(PMI)初 值续降至49.6，创七个月最低位，上月终值为50.4；其中新订单指数亦再 度跌至50下方，从上月的51.2滑落到49.5，为去年9月以来最低水准。 数据令投资人担心中国经济复苏已经停滞。 但美国公布4月耐久财订单较前月上升3.3%(市场预估为上升1.5%)。4 月扣除运输的耐久财订单上升1.3%(市场预估为上升0.5%)。 周四美国公布的上周初请失业金人数降幅也大于预期。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨约7,280美元，周 四收报7,300美元，一周前报7,305美元。(完)