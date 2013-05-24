金属期市：期铜小跌，投资人权衡中美经济数据

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透伦敦5月24日 - 期铜周五小幅收低，因投资人权衡优于预期的美 国就业和制造业数据以及中国工业活动放缓的数据。 汇丰/Markit周四联合公布，中国5月制造业采购经理人指数(PMI)初 值续降至49.6，创七个月最低位，上月终值为50.4；其中新订单指数亦再 度跌至50下方，从上月的51.2滑落到49.5，为去年9月以来最低水准。 数据令投资人担心中国经济复苏已经停滞。 但美国公布4月耐久财订单较前月上升3.3%(市场预估为上升1.5%)。4 月扣除运输的耐久财订单上升1.3%(市场预估为上升0.5%)。 周四美国公布的上周初请失业金人数降幅也大于预期。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨约7,280美元，周 四收报7,300美元，一周前报7,305美元。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。