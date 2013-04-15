版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 10:26 BJT

金属期市：伦铜跌至去年8月以来最低，因中国经济数据逊于预期

路透新加坡4月15日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周一跌至去年8月初以来低点，因之前中国公布经济数据逊于预期，且美国上周公布疲弱零售销售数据后，市场担心全球经济减速。

LME期铜 跌至每吨7,323美元，为八个月来最低。沪铜 跌幅超过3%至每吨54,180元人民币，为去年6月初以来最低。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李爽; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐