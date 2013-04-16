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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 09:21 BJT

金属期市：沪铜开盘跌逾2%，追随伦铜跌势

路透新加坡4月16日 - 沪铜周二开盘跌逾2%，追随隔夜指标伦铜的跌势，此前公布的数据显示，中国经济成长放缓且美国零售销售表现疲弱，这令全球经济复苏蒙上阴云。(完)

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(编译 兰秀娟; 审校 王兴亚)
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