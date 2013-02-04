版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 4日 星期一 09:17 BJT

金属期市: 沪铜升至四个月高点,因全球增长前景好转

路透新加坡2月4日 - 沪铜周一劲升突破60,000元人民币大关,为9月以来首见,因上周一连串数摅显示,美国与中国经济成长改善,而欧洲或许已渡过最黑暗时期.

沪铜5月主力合约 升至每吨60,080元人民币(9,600美元),为9月21日以来最高,到0103GMT时,报59,950元人民币.(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐