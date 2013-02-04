金属期市: 伦铜和沪铜均升至四个月高位,因全球需求前景看好

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
"当然.欧美经济数据改善有助于提振投资人信心,不过中国才是实质需求的最大来源.我认为从现在到五月底之前,铜价肯定会在上档有意外的表现."渣打银行分析师Judy Zhu说.
"和去年同期相比,现在人们准备迎接更多的订单.比如说,地产建筑活动有增温的迹象.中国的需求在春节过后将会非常好."
美国1月制造业成长加快,2012年底各行业增加聘雇;中国制造业则继续温和反弹,显示全球经济复苏走在正轨.
欧元区经济去年底料仍是萎缩,但是周五的数据显示最坏的情况可能已经过去.
中国市场下周将因春节假期休市.(完)
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(编译 兰秀娟/李婷仪; 审校 于春红/李爽)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。