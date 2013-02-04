金属期市: 伦铜和沪铜均升至四个月高位,因全球需求前景看好

"当然.欧美经济数据改善有助于提振投资人信心,不过中国才是实质需求的最大来源.我认为从现在到五月底之前,铜价肯定会在上档有意外的表现."渣打银行分析师Judy Zhu说.

"和去年同期相比,现在人们准备迎接更多的订单.比如说,地产建筑活动有增温的迹象.中国的需求在春节过后将会非常好."

美国1月制造业成长加快,2012年底各行业增加聘雇;中国制造业则继续温和反弹,显示全球经济复苏走在正轨.

欧元区经济去年底料仍是萎缩,但是周五的数据显示最坏的情况可能已经过去.

中国市场下周将因春节假期休市.(完)

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