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市场报道 | 2013年 3月 12日 星期二 05:19 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上扬，因美国库存数据利好

路透纽约3月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一上扬，交易商称，受助于美国农业部最新玉米库存数据公布后引发的技术性买盘。数据显示，2012/13年美国玉米结转库存低于预期。

美国农业部在上周五公布的3月供需及全球作物产量报告中预期，2012/13年美国玉米结转库存为6.32亿蒲式耳，低于分析师预估均值6.43亿，但与2月时的预估持平。

新作12月合约涨势放缓，因美国在经历逾50年来最严重乾旱后，作物天气不断改善。

一位农业气象学家周一表示，周末，美国作物种植区普遍迎来降雨，使旱情进一步得到缓解。Global　Weather Monitoring的气象学家John Dee表示，“大平原多数硬红冬麦种植区迎来0.25－0.75英寸的降雨，部分地区的雨量更大。”

农业部周一表示，上周出口检验美国玉米1,440万蒲式耳，在1,000-1,500万蒲式耳的预估区间内。

欧洲交易商周一称，韩国Major Feedmill Group (MFG)通过直接议价购买6.8万吨玉米，可能来自南美洲。

再生能源认证码(RINs)市场周一大涨至纪录高位，受助于供应短缺忧虑和替代能源混合比例的限制。

交易商称，2013年RIN的价格在每加仑1.05-1.13美元，一周前为0.74-0.80美元，且远高于1月底的0.20美元区间的中段。

RBOB汽油 较乙醇 升水6.1美分，较周五回落0.8美分。

CBOT-3月玉米合约 上涨9-1/4美分，报每蒲式耳7.34-1/2美元。5月玉米合约 升7-3/4美分，报7.11-1/4美元。

5月玉米合约的关键支撑位在50日移动均线切入位7.07-3/4美元。关键阻力位在200日移动均线切入位7.19-1/4。九日相对强弱指标为58。

今日CBOT玉米期货成交量预计为242,395口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 李军)

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