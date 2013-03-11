芝加哥期市：CBOT玉米期货上扬，因美国库存数据利好

台湾已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 +13.00% 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 +12.30% 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数
路透纽约3月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一上扬，交易商称，受助于美国农业部最新玉米库存数据公布后引发的技术性买盘。数据显示，2012/13年美国玉米结转库存低于预期。
美国农业部在上周五公布的3月供需及全球作物产量报告中预期，2012/13年美国玉米结转库存为6.32亿蒲式耳，低于分析师预估均值6.43亿，但与2月时的预估持平。
新作12月合约涨势放缓，因美国在经历逾50年来最严重乾旱后，作物天气不断改善。
一位农业气象学家周一表示，周末，美国作物种植区普遍迎来降雨，使旱情进一步得到缓解。Global Weather Monitoring的气象学家John Dee表示，“大平原多数硬红冬麦种植区迎来0.25－0.75英寸的降雨，部分地区的雨量更大。”
农业部周一表示，上周出口检验美国玉米1,440万蒲式耳，在1,000-1,500万蒲式耳的预估区间内。
欧洲交易商周一称，韩国Major Feedmill Group (MFG)通过直接议价购买6.8万吨玉米，可能来自南美洲。
再生能源认证码(RINs)市场周一大涨至纪录高位，受助于供应短缺忧虑和替代能源混合比例的限制。
交易商称，2013年RIN的价格在每加仑1.05-1.13美元，一周前为0.74-0.80美元，且远高于1月底的0.20美元区间的中段。
RBOB汽油 较乙醇 升水6.1美分，较周五回落0.8美分。
CBOT-3月玉米合约 上涨9-1/4美分，报每蒲式耳7.34-1/2美元。5月玉米合约 升7-3/4美分，报7.11-1/4美元。
5月玉米合约的关键支撑位在50日移动均线切入位7.07-3/4美元。关键阻力位在200日移动均线切入位7.19-1/4。九日相对强弱指标为58。
今日CBOT玉米期货成交量预计为242,395口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 +13.00% 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 +12.30% 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数
* 提存期初短率走跌，但需求不振 * 对票券商拆款与短票利率跌破0.40% * RP市场利率持稳，但往低档靠拢 记者 董永年 路透台北4月5日 - 台湾银行间短率周三走跌。资金调度人士表示，进入提存期初，银行纷纷下调拆款与 短票利率以求去化资金，不过在偏宽松的环境中，需求仍相对低迷。 他们指出，虽然近期台币略见走贬，但外资仍偏汇入，只要此一趋势不改，短率就难见走升机会。预料期 初短率仍有缓中趋跌的空间。 〞一早就有平常很少往来的银行来兜售，市场钱很多吧，觉得蛮神奇的。〞一大型银行资调人员说。 两大龙头银行对票券商的一周拆款利率均跌破0.40%关卡，以0.39%成交。清明长假前则成交在0.41%。 不过一大型银行资金调度人士表示，即使利率下滑，但需求仍相当疲弱。 一大型票券商交易员指出，今日资金需求不大，拆款到期都没有续做，既然短票利率与拆款差不多，当然 以卖票为主。 本地时间18:08
--国务院总理李克强昨主持召开国务院常务会议，部署落实2017年经济体制改革重点任务，包括进一步推动财税金融、国企国资、对外开放、生态环保等改革和农业供给侧结构性改革措施落地见效，着力促进经济结构优化升级。