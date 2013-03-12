芝加哥期市：CBOT玉米期货上扬，因库存吃紧及农户销售缓慢

路透3月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上扬，交易商称，因现货市场走坚，库存吃紧和农户销售缓慢。

北京的交易商称，全球第二大玉米消费国中国购买更多9月后收割的美国新作玉米，2月以来的总订单量为约60万吨，因美国玉米价格较低。

一位农业气象学家周二称，未来两周，美国中西部南部的降水增加，可能使密西西比三角洲和最南部地区的早春田间作业以及初期玉米播种放慢。

美国乙醇再生能源识别码(RINs)在周二上午的交易中回落近半，但在午盘前削减跌幅。

周二无3月玉米期货交割。

谷物贸易商称，美国中西部附近区域玉米现货价格持稳至涨跌互现，但幅度不大，因期货价格连续三日上扬，促使农户加速销售。

5月玉米合约的关键支撑位在50日移动均线切入位7.08，关键阻力位在200日移动均线切入位7.20-1/4。九日相对强弱指标为61。

5月玉米合约 升3美分，报7.14-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为211,561口。(完)

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