芝加哥期市：CBOT玉米期价走低，因投资者出脱看涨套利交易

路透3月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三走低，交易商称，受累于获利了结，投资者出脱看涨套利交易以及小麦/玉米价差，因小麦在饲料中的使用比例增加。

他们表示，有迹象显示，部分乙醇生产商对小麦的需求增加，这也重压玉米期价。

一位农业气象学家称，预报显示，美国谷物种植带部分受乾旱侵袭的地区下周降水增加，在春播前带来急需的土壤湿度，且刚好赶上冬小麦的快速生长期。

美国农业部称，民间出口商报告，向不知名目的地出口销售114,300吨高粱，2012/13年付运。

政府证实，美国出口商的高粱出口量为8月以来最高，分析师和交易员称，传统的玉米买家转而购买其他替代性动物饲料，因玉米价格高企。

美国中西部爱荷华州达文波特市密西西比河沿岸码头的玉米现货价格走坚，其他地区的价格持稳。近几天农户销售加速令价格承压，但跌幅受限，因预期夏末供应将降至17年低位。

周四到期的3月玉米合约周三无交割。

5月合约跌破位于见50日移动均线切入位7.08-1/2美元的关键支撑位，触发止损卖单。九日相对强弱指标为57。

CBOT-5月小麦期货 结算价报7.10-1/4美元，跌4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为258,754口。(完)

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