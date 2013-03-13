芝加哥期市：CBOT玉米期价走低，因投资者出脱看涨套利交易

《美国重要政经日程》-4月5日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1430 - 美国能源资料协会(EIA)发布一周石油库存与产出数据 1500 - 农业部发布月度牲畜存栏和肉类贸易数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月14-15日会议记录 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透3月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三走低，交易商称，受累于获利了结，投资者出脱看涨套利交易以及小麦/玉米价差，因小麦在饲料中的使用比例增加。
他们表示，有迹象显示，部分乙醇生产商对小麦的需求增加，这也重压玉米期价。
一位农业气象学家称，预报显示，美国谷物种植带部分受乾旱侵袭的地区下周降水增加，在春播前带来急需的土壤湿度，且刚好赶上冬小麦的快速生长期。
美国农业部称，民间出口商报告，向不知名目的地出口销售114,300吨高粱，2012/13年付运。
政府证实，美国出口商的高粱出口量为8月以来最高，分析师和交易员称，传统的玉米买家转而购买其他替代性动物饲料，因玉米价格高企。
美国中西部爱荷华州达文波特市密西西比河沿岸码头的玉米现货价格走坚，其他地区的价格持稳。近几天农户销售加速令价格承压，但跌幅受限，因预期夏末供应将降至17年低位。
周四到期的3月玉米合约周三无交割。
5月合约跌破位于见50日移动均线切入位7.08-1/2美元的关键支撑位，触发止损卖单。九日相对强弱指标为57。
CBOT-5月小麦期货 结算价报7.10-1/4美元，跌4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为258,754口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1430 - 美国能源资料协会(EIA)发布一周石油库存与产出数据 1500 - 农业部发布月度牲畜存栏和肉类贸易数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月14-15日会议记录 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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