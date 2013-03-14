芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因库存紧绌及出口销售较佳

路透3月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上涨，交易商说，因美国玉米出口好于预期，玉米库存紧绌，及小麦上涨带来支持。

美国农业部周四称，上周出口销售美国旧作玉米282,300吨，高于预估的150,000吨。新作玉米销售总计371,000吨，高于预估的250,000吨。

美国玉米供应为17年来最小，加之今年秋季收成可能创纪录，势将令7月/12月玉米套利交易在未来几个月波动。

一农业气象学家周四表示，中西部西北及东面地区周三迎来骤雨及降雪，且中西部北部在周六将可能迎来更多骤雨。

“较明显骤雨将在周末至周一。覆盖范围包括堪萨斯州将有零星降雨，但最明显的活动集中在中西部南面地区，及从北达科他州至明尼苏达州。”Commodity Weather Group (CWG)气象学家Joel Widenor说，

今日到期的3月玉米合约周四无交割。

5月玉米合约 升6-1/4美分，报7.16-1/2美元。

5月合约关键支持位在50日移动均线切入位7.08-3/4美元，关键阻力位在200日移动均线切入位7.22美元。九日相对强弱指标为62。

今日CBOT玉米期货成交量预计为200,189口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)