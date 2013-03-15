芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，因库存紧缺

美国热股：超微半导体急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级
路透4月6日 - 超微半导体(AMD)周四股价急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级。 AMD股价周四盘初急挫8.4%，报12.97美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，交易商说，因美国玉米库存紧蹙，农户销售缓慢。
获利了结和美国未来作物天气改善使涨势放缓。
一位农业气象学家周五表示，预计美国中西部北部和南部的部分地区周末前降雨将增加且会出现少量降雪，下周末这样的情况将重现，这将在玉米和大豆春播前增加土壤的湿度。
Allendale Inc的种植户调查预计，2013年美国玉米播种面积为9,695.6万英亩，为自1937年以来第二大，略低于去年的9,725.5万英亩。
日本将年度饲料用小麦进口目标调升20%，此举可能重压美国玉米价格，因日本的动物饲料生产商继续调整饲料生产原料，转而使用价格更低的替代品。
RBOB汽油 较乙醇 溢价5.3美分，较周四上扬0.2美分。
5月合约关键支持位在50日移动均线切入位7.09-1/4美元，关键阻力位在100日移动均线切入位7.21-1/4美元。九日相对强弱指标为63。
5月玉米合约 升1/2美分，报7.17美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为186,039口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透4月6日 - 超微半导体(AMD)周四股价急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级。 AMD股价周四盘初急挫8.4%，报12.97美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月6日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 306.5 177 304.9 8 * 5月 281.9 115 278.1 32 * 6月 269.7 367 266.1 18 * 7月 261.2 775 258.5 86 * 8月 252.9 1,485 250.5 423 * 9月 248.7 4,736 245.6 946 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)