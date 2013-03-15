芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，因库存紧缺

路透3月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，交易商说，因美国玉米库存紧蹙，农户销售缓慢。

获利了结和美国未来作物天气改善使涨势放缓。

一位农业气象学家周五表示，预计美国中西部北部和南部的部分地区周末前降雨将增加且会出现少量降雪，下周末这样的情况将重现，这将在玉米和大豆春播前增加土壤的湿度。

Allendale Inc的种植户调查预计，2013年美国玉米播种面积为9,695.6万英亩，为自1937年以来第二大，略低于去年的9,725.5万英亩。

日本将年度饲料用小麦进口目标调升20%，此举可能重压美国玉米价格，因日本的动物饲料生产商继续调整饲料生产原料，转而使用价格更低的替代品。

RBOB汽油 较乙醇 溢价5.3美分，较周四上扬0.2美分。

5月合约关键支持位在50日移动均线切入位7.09-1/4美元，关键阻力位在100日移动均线切入位7.21-1/4美元。九日相对强弱指标为63。

5月玉米合约 升1/2美分，报7.17美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为186,039口。(完)

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