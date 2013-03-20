芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因库存紧绌及小麦和大豆上扬

投行观点：Air Lease评级从加码下调至中性--摩根士丹利
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路透3月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上涨，交易商说，因玉米库存紧绌，且小麦及大豆价格大幅攀升，带动玉米买盘。
CBOT－5月玉米期货 较7月玉米期货 升水收窄至逾三周来最低水平，使谷物加工商持有玉米的意愿下降。
作物预估机构Lanworth周三称，预期今年春季美国农户的大豆种植面积为创纪录的8,130万英亩，且预计玉米种植面积为9,650万英亩，较上年同期下降1%。
5月合约的关键支持位在200日移动均线切入位7.25-1/2美元。九日相对强弱指标为72。
5月玉米合约 升4美分，报7.32-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为246,555口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。