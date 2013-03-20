芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因库存紧绌及小麦和大豆上扬

路透3月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上涨，交易商说，因玉米库存紧绌，且小麦及大豆价格大幅攀升，带动玉米买盘。

CBOT－5月玉米期货 较7月玉米期货 升水收窄至逾三周来最低水平，使谷物加工商持有玉米的意愿下降。

作物预估机构Lanworth周三称，预期今年春季美国农户的大豆种植面积为创纪录的8,130万英亩，且预计玉米种植面积为9,650万英亩，较上年同期下降1%。

5月合约的关键支持位在200日移动均线切入位7.25-1/2美元。九日相对强弱指标为72。

5月玉米合约 升4美分，报7.32-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为246,555口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)