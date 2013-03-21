芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，受大豆期货大涨惠及

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透3月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四走坚，交易商称，受大豆期货大涨惠及，但在玉米期货接近六周高位后有获利了结卖压，升势受限。
美国农业部发布的周度出口销售报告显示，上周净出口美国旧作玉米9.22万吨，预估区间为0-25万吨，新作玉米出口销售18.33万吨，预估区间为5-40万吨。
欧洲交易商表示，台糖在标购2.3万吨美国产玉米和1.2万吨美国产大豆的交易中拒绝了所有的报价而流标。
Farm Futures Magazine对1,750个美国种植户的调查结果显示，今年美国玉米种植面积预计为9,743万英亩，按年增加0.3%，为1936年来最大。
5月合约的关键支持位在200日移动均线切入位7.26-3/4美元。九日相对强弱指标为73。
5月玉米合约 升1/2美分，报7.33美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为201,819口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。