芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，受大豆期货大涨惠及

路透3月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四走坚，交易商称，受大豆期货大涨惠及，但在玉米期货接近六周高位后有获利了结卖压，升势受限。

美国农业部发布的周度出口销售报告显示，上周净出口美国旧作玉米9.22万吨，预估区间为0-25万吨，新作玉米出口销售18.33万吨，预估区间为5-40万吨。

欧洲交易商表示，台糖在标购2.3万吨美国产玉米和1.2万吨美国产大豆的交易中拒绝了所有的报价而流标。

Farm Futures Magazine对1,750个美国种植户的调查结果显示，今年美国玉米种植面积预计为9,743万英亩，按年增加0.3%，为1936年来最大。

5月合约的关键支持位在200日移动均线切入位7.26-3/4美元。九日相对强弱指标为73。

5月玉米合约 升1/2美分，报7.33美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为201,819口。(完)

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