芝加哥期市：CBOT玉米期货受获利了结拖累走低，但本周上扬1.3%

路透3月22日 - 芝加哥芝期货交易所(CBOT)玉米期货周五走低，交易商称，因在本周稍早升至六周高位后，在周末来临前出现获利了结卖盘。

一位农业气象学家称，预计一场早春暴风雪将在周五晚间至周末进入美国大平原到中西部的广大地区，增加受干旱侵袭地区的土壤湿度。

一主要谷物行业组织周四表示，阿根廷再批准出口2012/13年产玉米200万吨，使本季的出口总配额增加至1,700万吨。

谷物买家称，美国中西部现货玉米价格从历史高位回落，因近几日农户和商家的卖盘增加，使加工厂、乙醇生产厂和河流码头的供应增加。

RBOB汽油价格 较乙醇 的溢价扩阔至每加仑5.2美分，周四为5.0美元。

5月玉米合约的关键支撑位在100日移动均线切入位7.20-1/4美元，阻力位在200日移动均线切入为7.27-1/2美元。九日相对强弱指标为62。

5月玉米合约 跌6-3/4美分，报7.26-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为243,310口。(完)

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