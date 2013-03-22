芝加哥期市：CBOT玉米期货受获利了结拖累走低，但本周上扬1.3%

《路透晚报》--3月28日日间新闻摘要（中港台）
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。
路透3月22日 - 芝加哥芝期货交易所(CBOT)玉米期货周五走低，交易商称，因在本周稍早升至六周高位后，在周末来临前出现获利了结卖盘。
一位农业气象学家称，预计一场早春暴风雪将在周五晚间至周末进入美国大平原到中西部的广大地区，增加受干旱侵袭地区的土壤湿度。
一主要谷物行业组织周四表示，阿根廷再批准出口2012/13年产玉米200万吨，使本季的出口总配额增加至1,700万吨。
谷物买家称，美国中西部现货玉米价格从历史高位回落，因近几日农户和商家的卖盘增加，使加工厂、乙醇生产厂和河流码头的供应增加。
RBOB汽油价格 较乙醇 的溢价扩阔至每加仑5.2美分，周四为5.0美元。
5月玉米合约的关键支撑位在100日移动均线切入位7.20-1/4美元，阻力位在200日移动均线切入为7.27-1/2美元。九日相对强弱指标为62。
5月玉米合约 跌6-3/4美分，报7.26-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为243,310口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。
路透上海3月28日 - 中国吉林省财政厅周二公告，当日采用定向承销发行方式发行了总额145.2595亿元人 民币的一般地方债，均为置换债券，含三年和七年两个品种，中标利率分别为3.49%、3.71%，较区间下限(同 期限国债收益率五日均值)上浮幅度全部为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（ 利率（% 基准利率 上浮基点（ 上浮幅度 别 ） 年） ） （%） bp） （%） 一般债 72.6295 3 3.49 3.03 46 15 券 72.63 7 3.71 3.22 49 15 总计
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。