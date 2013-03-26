芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因现货市场疲弱及农户增加出售

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透3月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低，因现货市场疲弱、农户增加出售、多头结清仓位以及在美国农业部季度库存报告和3月种植意向报告周四发布前有轧平仓位的动作。
分析师的平均预计为，截至3月1日，美国玉米库存为50.13亿蒲式耳，低于一年前的60.23亿，为15年来3月1日供应最紧张的状况。
分析师平均预期，美国2013年玉米种植面积为9,725.2万英亩，高于上年的9,715.5万英亩，为77年来最高水平。
路透对27位分析师的调查结果显示，今春美国农户预计大量种植玉米，大豆的种植面积也将创纪录，因应去年旱灾引发减产后作物价格极高。
RBOB汽油合约 较乙醇 溢价为5.7美分，周一为5.2美分。
5月玉米合约 跌3美分，报7.30-1/4美元。
5月合约的关键支撑位在200日移动均线切入位7.29-1/4美元，九日相对强弱指标为62。
今日CBOT玉米期货成交量预计为212,855口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。