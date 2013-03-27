芝加哥期市：CBOT-5月玉米期货收高，受USDA数据公布前的套利交易带动

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高，因在美国农业部季度库存报告及3月种植意向报告在周四公布前，投资人调整头寸，以及看涨的套利交易带动玉米价格上升。
分析师的平均预计为，截至3月1日，美国玉米库存为50.13亿蒲式耳，低于一年前的60.23亿，为15年来3月1日供应最紧张的状况。
分析师平均预期，美国2013年玉米种植面积为9,725.2万英亩，高于上年的9,715.5万英亩，为77年来最高水平。
路透对27位分析师的调查结果显示，今春美国农户的大豆种植面积也预计将创纪录，因应去年旱灾引发减产后作物价格极高。
作物预估机构Lanworth周三称，2013/14作物年中国玉米收成料上升4%，至2.16亿吨，因种植面积增加及土壤湿度良好。
美国农业部周度出口销售报告将在周四1230 GMT公布，预料将显示出口销售旧作玉米总计0-200,000吨，新作玉米100,000-300,000吨。
5月合约较12月合约价格升水走宽至每蒲式耳1.64-3/4美元，周二升水为1.59-1/4美元。
5月合约的关键支撑位在200日移动均线切入位7.30-1/4美元，九日相对强弱指标为66。
5月玉米合约 升5美分，报7.35-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为229,911口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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