芝加哥期市：CBOT-5月玉米期货回落，受累于库存报告公布后的后续卖盘

路透4月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月玉米期货 周二走低，交易商称受累于上周四美国农业部公布利空玉米库存数据后的后续卖盘。

交投活跃的现货5月合约在上周四美国农业部公布玉米库存数据后的三个交易日中累计下跌13.36%，至九个月低位。

欧洲交易商称，韩国主要饲料集团(MFG)周二购买6.5万吨玉米，可能产自南美。

欧洲交易商称，韩国饲料领导人委员会(FLC)周二购买6.5万吨玉米，可能产自南美。

潮湿天气和港口空间争夺拖累巴西3月大豆和玉米出口。

一位农业气象学家周二表示，未来两周美国大平原和中西部将出现的降雨会有助于缓解干旱对冬小麦作物构成的压力，但也会使春季田间作业和玉米早期播种放慢。

现货5月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为19。

5月玉米合约 跌1-3/4美分，报6.40-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为409,789口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)