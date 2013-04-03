芝加哥期市：CBOT玉米收涨，跟随小麦市场升势

南非汇市：兰特续挫，上周两家评等机构将该国评等下调至垃圾级
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透4月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高，交易商表示，小麦市场劲扬带动玉米买盘，因传闻小麦出口增加。
现货市场走强及技术性回补空头也提振玉米期货，本周稍早，玉米价格跌至九个月低位，对美国农业部上周四公布的库存数据做出反应。美国农业部称3月1日美国玉米供应远多超过交易商原先的预期。
欧洲交易商说，韩国最大饲料制造商Nonghyup Feed Inc举行国际标购，购买至多140,000吨玉米及多至10,000吨饲料用大麦，产地不限。
Informa Economics将2012/13年巴西玉米产量预估从7,160万吨上调至7,195万吨，且将阿根廷玉米产量预估从2,500万吨上调至2,530万吨。
Informa也将2013/14年中国玉米产量预估从2,050吨上调至2,130吨。
美国农业部周度出口销售报告将于周四1230 GMT公布，市场预期，报告将显示出口销售旧作玉米100,000-300,000吨，及出口销售新作玉米75,000-300,000吨。
现货5月玉米低于所有关键的移动均线，九日相对强弱指标为20。
5月玉米合约 上涨1美分，报6.41-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为359,355口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
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