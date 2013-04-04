芝加哥期市：CBOT玉米下跌，因担忧中国禽流感可能削弱需求

标题新闻：加拿大2月建筑许可较前月下降2.5%，安大略省建筑意愿跌幅居前--统计局
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路透4月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跌至九个月新低位，交易商说，基金继续结清多头头寸，因上周美国农业部公布利空的美国玉米库存数据，且担忧中国出现禽流感将可能拖累饲料需求。
美国农业部(USDA)周四公布的周度出口销售报告显示，上周净出口销售美国旧作玉米354,300吨，高于市场预估的100,000-300,000吨，出口销售新作玉米总计33,000吨，低于预估的75,000－300,000吨。
欧洲交易商说，韩国最大饲料制造商Nonghyup feed Inc(NOFI)透过周四结束的标购买入139,000吨玉米及4,000吨饲料大麦。
一气象学家周四称，美国中西部及大平原大部份地区的寒冷及湿润天气将继续推迟春耕作业及玉米早期种植，而大平原西南部偏远地区的干燥天气将继续向小麦和牧场施压。
RBOB汽油合约 较乙醇 溢价为4.8美分，和周三持平。
近月5月玉米合约低于所有移动均线，九日相对强弱指标为18。
5月玉米合约 跌11-1/2美分，报6.30美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为379,755口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
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