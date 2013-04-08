芝加哥期市：5月玉米期货收涨，受助于空头回补

路透4月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月玉米期货 周一收涨，交易商称，受助于上周大跌后的空头回补，小麦和大豆市场上扬，以及美国政府关键报告公布前的头寸调整。
玉米期货上周下跌9.6%，周五收盘前较3月27日美国农业部公布季度库存报告前的水平大跌了近15%。农业部报告显示，截至3月1日，玉米库存较分析师预估高出近4亿蒲式耳。
根据商品期货交易委员会公布的数据，在农业部季度库存数据公布后，投机客将CBOT玉米期货和期权的看涨头寸削减70%。
农业部农将于周三1600 GMT公布4月供需报告。
分析师的平均预期为，2012/13年小麦期末库存为7.27亿蒲式耳，高于3月时预估的7.16亿蒲式耳。玉米期末库存为8.12亿蒲式耳，高于3月预估的6.32亿蒲式耳。大豆期末库存为1.36亿蒲式耳，高于3月预估的1.25亿蒲式耳。
一位农业气象学家周一表示，美国中西部和大平原本周将出现大范围降雨，将增加受干旱侵袭地区的土壤湿度，但也会使春节田间作业暂停，并阻碍玉米的早期播种。
农业部周一表示，上周出口检验玉米1,009.8万蒲式耳，低于预估的1,400-1,800万蒲式耳
中西部乙醇加工厂的玉米现货价格持稳至走低，因生物燃料加工厂的现有库存状况令人满意。
一位知情人士周一透露，芝加哥芝交易所集团计划在5月推出用于交易可再生能源认证码(RINs)的合约。
现货5月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为22。
5月玉米合约 升4-1/2美分，报6.33-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为282,955口。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)