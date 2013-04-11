芝加哥期市：5月玉米期货收涨，因库存吃紧和现货市场走坚

投行观点：若梅朗雄和勒庞进入第二轮对决，将作空法国公债--野村
路透伦敦4月11日 - 日本投行野村周二称，如果法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)进入下月的总统大选第二轮决胜投票，该行将“完全作空”法国公债。
路透4月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月玉米期货周四收涨，交易商称，因现货市场走坚，农户销售缓慢以及美国农业部周三发布的供需报告继续提供支撑。报告预计的2012/13作物销售年度美国玉米结转库存低于预期。
但涨势受限，因农业部对全球玉米供应的预期超过分析师的平均预估。
农业部周四称，上周出口销售美国旧作玉米185,100吨，接近市场预估区间150,000-600,000吨的低端，出口销售新作玉米238,100吨，接近市场预估区间75,000-300,000吨的高端。
一位农业气象学家周四称，过去两个早晨出现的冷锋可能损及美国大平原西南部的冬小麦。尽管潮湿天气增加了受乾旱侵袭地区的土壤湿度，但也使玉米播种停止。
美国中西部现货玉米价格基本持稳，因近期供应吃紧，支持玉米价格，且农户销售仍然缓慢。
RBOB汽油期货 较乙醇 溢价为3.9美分，低于周三的4.4美分。
现货5月合约低于所有主要移动均线，九日相对强弱指标为37。 5月玉米合约 升2-1/4美分，报6.51-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为330,424口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月11日 - 日本投行野村周二称，如果法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)进入下月的总统大选第二轮决胜投票，该行将“完全作空”法国公债。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 汪红英；审校 王丽鑫)
路透上海4月12日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/12 0930 居民消费价格指数(CPI) 3月 工业生产者价格指数(PPI) 3月 4/13 -- 海关统计月度初步汇总数据 3月 4/17 1000 国民经济运行情况新闻发布会 一季度 4/18 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 一季度 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 4/20 --