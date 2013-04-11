芝加哥期市：5月玉米期货收涨，因库存吃紧和现货市场走坚

路透4月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月玉米期货周四收涨，交易商称，因现货市场走坚，农户销售缓慢以及美国农业部周三发布的供需报告继续提供支撑。报告预计的2012/13作物销售年度美国玉米结转库存低于预期。

但涨势受限，因农业部对全球玉米供应的预期超过分析师的平均预估。

一位农业气象学家周四称，过去两个早晨出现的冷锋可能损及美国大平原西南部的冬小麦。尽管潮湿天气增加了受乾旱侵袭地区的土壤湿度，但也使玉米播种停止。