版本:
中国
市场报道 | 2013年 4月 12日 星期五 03:14 BJT

芝加哥期市：5月玉米期货收涨，因库存吃紧和现货市场走坚

路透4月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月玉米期货周四收涨，交易商称，因现货市场走坚，农户销售缓慢以及美国农业部周三发布的供需报告继续提供支撑。报告预计的2012/13作物销售年度美国玉米结转库存低于预期。

但涨势受限，因农业部对全球玉米供应的预期超过分析师的平均预估。

农业部周四称，上周出口销售美国旧作玉米185,100吨，接近市场预估区间150,000-600,000吨的低端，出口销售新作玉米238,100吨，接近市场预估区间75,000-300,000吨的高端。

一位农业气象学家周四称，过去两个早晨出现的冷锋可能损及美国大平原西南部的冬小麦。尽管潮湿天气增加了受乾旱侵袭地区的土壤湿度，但也使玉米播种停止。

美国中西部现货玉米价格基本持稳，因近期供应吃紧，支持玉米价格，且农户销售仍然缓慢。

RBOB汽油期货 较乙醇 溢价为3.9美分，低于周三的4.4美分。

现货5月合约低于所有主要移动均线，九日相对强弱指标为37。 　　5月玉米合约 升2-1/4美分，报6.51-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为330,424口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐