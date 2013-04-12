版本:
中国
市场报道 | 2013年 4月 13日 星期六 04:34 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因供应紧张及现货市场坚挺

路透4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，交易商表示因玉米供应紧张、现货市场坚挺和农户卖盘缓慢。

多头套利交易活跃，交易商买入旧作合约，卖出新作合约，因旧作库存紧张，而今年玉米种植面积为1930年代来最大。

一农业气象学家表示，冬雪和春雨帮助缓解了美国种植带的旱情，但较低层次的土壤仍缺乏湿度，令产量易受影响。

RBOB汽油 较乙醇 溢价为3.9美分，周四为3.8美分。

近月5月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为44。

5月玉米合约 升7-1/4美分，报6.58-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为233,520口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校　利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐