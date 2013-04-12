芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因供应紧张及现货市场坚挺

欧洲汇市：好于预期的英国服务业数据给英镑带来生机
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
路透4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，交易商表示因玉米供应紧张、现货市场坚挺和农户卖盘缓慢。
多头套利交易活跃，交易商买入旧作合约，卖出新作合约，因旧作库存紧张，而今年玉米种植面积为1930年代来最大。
一农业气象学家表示，冬雪和春雨帮助缓解了美国种植带的旱情，但较低层次的土壤仍缺乏湿度，令产量易受影响。
RBOB汽油 较乙醇 溢价为3.9美分，周四为3.8美分。
近月5月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为44。
5月玉米合约 升7-1/4美分，报6.58-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为233,520口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
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欧盟执委会副主席东布洛夫斯基 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选