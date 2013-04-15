芝加哥期市：CBOT玉米期货收挫，跟随商品市场普跌之势

路透4月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一急跌近2%，结束五日连涨，交易商称，受累于金价和其他商品价格重挫，以及预报显示下周美国中西部天气状况改善，有利于播种。

金价录得30年来最大两日跌幅。投资者抛售股票和其他商品，因弱于预期的中国数据引发对全球经济前景的忧虑。

美国农业部报告，上周出口检验玉米1,470万蒲式耳，高于预估的1,200-1,400万蒲式耳。

一项路透调查显示，预计农业部将在周一稍后公布，截至4月14日当周，玉米种植率为6%，为四年来最慢开局。

中国国家统计局称，该国农户计划在2013年继续增加水稻和玉米种植面积，减少棉花和大豆种植面积。

美国商品期货交易委员会上周五公布的数据显示，上周投机客转为看空玉米，建立的玉米空头头寸为2010年6月以来最多。 5月玉米合约 跌11-3/4美分，报6.46-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为242,724口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>