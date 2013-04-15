芝加哥期市：CBOT玉米期货收挫，跟随商品市场普跌之势

台湾股市：盘中下跌，台积电在财报出炉前走跌
路透台北4月12日 - 台股周三下跌，尾随地区股市颓势，投资人因地缘政治紧张情势而青睐避险资产，权重股台积电在财报出炉前下跌。
路透4月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一急跌近2%，结束五日连涨，交易商称，受累于金价和其他商品价格重挫，以及预报显示下周美国中西部天气状况改善，有利于播种。
金价录得30年来最大两日跌幅。投资者抛售股票和其他商品，因弱于预期的中国数据引发对全球经济前景的忧虑。
美国农业部报告，上周出口检验玉米1,470万蒲式耳，高于预估的1,200-1,400万蒲式耳。
一项路透调查显示，预计农业部将在周一稍后公布，截至4月14日当周，玉米种植率为6%，为四年来最慢开局。
中国国家统计局称，该国农户计划在2013年继续增加水稻和玉米种植面积，减少棉花和大豆种植面积。
美国商品期货交易委员会上周五公布的数据显示，上周投机客转为看空玉米，建立的玉米空头头寸为2010年6月以来最多。 5月玉米合约 跌11-3/4美分，报6.46-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为242,724口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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(编译 母红; 审校 李军)
路透台北4月12日 - 台股周三下跌，尾随地区股市颓势，投资人因地缘政治紧张情势而青睐避险资产，权重股台积电在财报出炉前下跌。
(新增3月CPI、PPI数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8
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