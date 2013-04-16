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市场报道 | 2013年 4月 17日 星期三 02:38 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，从昨日大跌后反弹

路透4月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高，从昨日大跌中反弹。昨日波士顿马拉松发生爆炸后市场出现恐慌性抛盘。

玉米供应吃紧、现货市场坚挺以及农户抛售缓慢也提供支撑。

一农业气象学家周二表示，未来一周至十天，美国中西部和大平原潮湿阴冷的天气将可能令玉米播种放缓。

美国农业部周一晚表示，美国玉米种植率仅为2%，低于一年前的16%和五年均值7%。

　　5月玉米合约 升17美分，报6.63-3/4美元。

5月合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为49。

今日CBOT玉米期货成交量预计为220,399口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李军; 审校 母红)
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