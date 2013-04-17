芝加哥期市：CBOT-12月玉米期货收高，因湿冷天气令播种推迟

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)新作12月玉米期货收高，交易商说，因降雨和寒冷天气推迟美国玉米播种，对2013年玉米产量构成威胁。
交易商说，近月5月合约 下跌，因看涨套利交易出脱及获利了结。
他们表示，推迟玉米种植可能降低2013年玉米产量，因一些农夫可能不得不放弃玉米，转种大豆。美国玉米大部份在4月和5月播种，而大豆播种是在5月和6月。
一农业气象学家称，本周美国中西部地区将迎来大量降雨及寒冷天气，但将为部份受乾旱影响的美国作物种植区增加宝贵的土壤水份，这包括部份大平原硬红冬麦种植带。
谷物买家称，美国中西部地区河内码头及乙醇厂的现货玉米略为下跌，因库存较多及玉米期货急升至两个月高位。
RBOB汽油 较乙醇 升水2.9美分，低于周二的3.8美分。
5月合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为47。
5月玉米合约 跌2-3/4美分，报6.60-1/2美元。12月玉米合约 升6-1/2美分，报5.47-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为271,858口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透东京4月3日 - 日本股市周一上午小幅走高，上周曾大幅下挫。但乐观的日本央行调查对风险偏好只产生温和的积极影响，因有关出口商前景的忧虑犹存。