版本:
中国
市场报道 | 2013年 4月 18日 星期四 03:16 BJT

芝加哥期市：CBOT-12月玉米期货收高，因湿冷天气令播种推迟

路透4月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)新作12月玉米期货收高，交易商说，因降雨和寒冷天气推迟美国玉米播种，对2013年玉米产量构成威胁。

交易商说，近月5月合约 下跌，因看涨套利交易出脱及获利了结。

他们表示，推迟玉米种植可能降低2013年玉米产量，因一些农夫可能不得不放弃玉米，转种大豆。美国玉米大部份在4月和5月播种，而大豆播种是在5月和6月。

一农业气象学家称，本周美国中西部地区将迎来大量降雨及寒冷天气，但将为部份受乾旱影响的美国作物种植区增加宝贵的土壤水份，这包括部份大平原硬红冬麦种植带。

谷物买家称，美国中西部地区河内码头及乙醇厂的现货玉米略为下跌，因库存较多及玉米期货急升至两个月高位。

RBOB汽油 较乙醇 升水2.9美分，低于周二的3.8美分。

5月合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为47。

　　5月玉米合约 跌2-3/4美分，报6.60-1/2美元。12月玉米合约 升6-1/2美分，报5.47-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为271,858口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐