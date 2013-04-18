版本:
中国
市场报道 | 2013年 4月 19日 星期五 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因技术性卖出及套利交易出脱

路透4月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低，交易商说，因技术性卖出，多头平仓，获利了结及套利交易出脱。

迄今，交易商进行套利交易，即买入旧作合约、卖出新作12合约，因为旧作玉米供应紧张，且预期今年玉米丰收。

一农业气象学家说，美国大平原在本周中可能再次迎来冰点气温，可能损害更多的冬麦，而中西部地区再度降大雨扶助缓和作物因干旱天气面临的压力，但降雨也令玉米种植停顿。

中国农业部称，降水令中国东北部玉米种植带的种植推迟多至10日，中国玉米产量约一半来自东北。而西北部部份地区干燥天气对作物的威胁浮现。

美国农业部称，上周出口销售400,300吨美国旧作玉米及16,900吨新作玉米，分别高于预估的100,000-350,000吨和低于预估的100,000-400,000吨。

RBOB汽油 较乙醇 升水为2.7美分，和周三持平。

5月合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为39。

　　5月玉米合约 跌16美分，报6.44-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为326,453口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐