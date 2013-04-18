芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因技术性卖出及套利交易出脱

投行观点：Comerica目标价从87美元下调至81--Jefferies
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路透4月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低，交易商说，因技术性卖出，多头平仓，获利了结及套利交易出脱。
迄今，交易商进行套利交易，即买入旧作合约、卖出新作12合约，因为旧作玉米供应紧张，且预期今年玉米丰收。
一农业气象学家说，美国大平原在本周中可能再次迎来冰点气温，可能损害更多的冬麦，而中西部地区再度降大雨扶助缓和作物因干旱天气面临的压力，但降雨也令玉米种植停顿。
中国农业部称，降水令中国东北部玉米种植带的种植推迟多至10日，中国玉米产量约一半来自东北。而西北部部份地区干燥天气对作物的威胁浮现。
美国农业部称，上周出口销售400,300吨美国旧作玉米及16,900吨新作玉米，分别高于预估的100,000-350,000吨和低于预估的100,000-400,000吨。
RBOB汽油 较乙醇 升水为2.7美分，和周三持平。
5月合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为39。
5月玉米合约 跌16美分，报6.44-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为326,453口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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