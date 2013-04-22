芝加哥期市：玉米期货收跌，因美国作物天气改善

路透4月22日 - 芝加哥期交所(CBOT)玉米期货周一收跌，交易商称，因天气预报显示美国天气状况好转，有利于玉米生长，且中国3月进口较预期缓慢。
降雨和低温天气一直使美国农户无法进行玉米播种，导致市场担忧播种被推迟，并可能导致减产。对播种被推迟的担忧一直支撑玉米期价。
一位农业气象学家称，本周的潮湿和低温天气将使美国玉米播种停止，但5月初气温升高且降雨减少，应使农户加快播种进程。另外，近期的降雨也将有利于玉米作物的发芽和早期生长。
一项路透调查显示，分析师预计农业部今日晚些时候公布的报告将显示，上周美国玉米播种率为6%，为2009年以来同期最慢。当年同期的播种率为5%。
中国海关总署周一公布的报告显示，3月小麦进口同比下降46%，玉米进口减少50%，大豆进口减少20%。年内迄今小麦、玉米和大豆进口则分别下降38%、41%和13%。
美国农业部称，上周出口检验玉米1,240万蒲式耳，在1,000-1,500万蒲式耳的区间内。
现货5月玉米低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为41。
5月玉米合约 跌6-1/4美分，报6.45-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为188,173口。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)