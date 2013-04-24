芝加哥期市：玉米期货走坚，因技术性反弹及农户出售缓慢

全球贵金属：4月10日SPDR黄金持仓增长0.21%，或1.77吨
路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一其黄金持仓量上升0.21%至838.26吨，周五为836.49吨。 以盎司计，黄金持仓量 从26,893,877.75盎司升至26 ,950,991.23盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高，交易商说，玉米在上日跌至两周低位后有技术性反弹，且农户出售缓慢。
5月期权合约最后交易日在周五。
World Weather Inc气象学家Andy Karst说，本周中段的降水和低温天气，继续拖慢美国玉米播种，不过预期下周初之前天气改善，将有利于播种。
产量预估机构Lanworth周三称，将2013/14年美国玉米和大豆产量预估上调，因近期降水提振收成预期。
美国农业部将在周四1230 GMT公布周度出口销售报告，市场预料，该报告将显示最新一周出口销售200,000-400,000吨旧作(2012/13年)玉米及150,000-300,000吨新作(2013/14年)玉米。
现货5月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为38。 5月玉米合约 涨1美分，报6.39-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为269,032口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一其黄金持仓量上升0.21%至838.26吨，周五为836.49吨。 以盎司计，黄金持仓量 从26,893,877.75盎司升至26 ,950,991.23盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
港股今周五及下周一均因复活节长假期休市，本周只有4个交易日，交投或更趋淡静，至于港股指数会否因此而大回，以经验看，也未必！
美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。