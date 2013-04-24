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市场报道 | 2013年 4月 25日 星期四 03:14 BJT

芝加哥期市：玉米期货走坚，因技术性反弹及农户出售缓慢

路透4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高，交易商说，玉米在上日跌至两周低位后有技术性反弹，且农户出售缓慢。

5月期权合约最后交易日在周五。

World Weather Inc气象学家Andy Karst说，本周中段的降水和低温天气，继续拖慢美国玉米播种，不过预期下周初之前天气改善，将有利于播种。

产量预估机构Lanworth周三称，将2013/14年美国玉米和大豆产量预估上调，因近期降水提振收成预期。

美国农业部将在周四1230 GMT公布周度出口销售报告，市场预料，该报告将显示最新一周出口销售200,000-400,000吨旧作(2012/13年)玉米及150,000-300,000吨新作(2013/14年)玉米。

现货5月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为38。 　　5月玉米合约 涨1美分，报6.39-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为269,032口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校　母红)
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