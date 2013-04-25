芝加哥期市：玉米期货上扬，受助于大豆和小麦市场飙升

路透4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收涨，交易商称，受助于大豆和小麦市场大涨，美元疲弱以及美国玉米播种迟缓。

交易商称，周四的多数市场活动主要集中在小麦和大豆市场，因美国大平原4月冰冻天气引发的减产忧虑提振小麦价格，另外，现货市场飙升也推高大豆期价。

播种延迟支撑玉米期价，但预计下周天气状况改善，将有利于播种。

一位农业气象学家周四称，未来两周天气转干，气温上升，将使玉米播种加速，且有助于冬小麦的生长。

Commodity Weather Group (CWG)的气象学家Joel Widenor说，尽管天气状况改善，但仍不够理想，因下周初将出现阵雨，主要在中西部西北部，下周三和周四向东部扩展。“周日前，气温将回升至华氏70度以上。”

美国农业部周四称，出口商销售54万吨玉米给中国和不知名目的地。这也扶助支撑玉米价格。

农业部周度出口销售报告称，上周出口销售旧作玉米31.47万吨，新作玉米2.12万吨。分析师预估为销售旧作玉米20-40万吨，新作玉米15-30万吨

现货5月玉米合约低于所有移动均线，九日相对强弱指标为43。 5月玉米合约 升5-3/4美分，报6.54-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为202,323口。(完)

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