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市场报道 | 2013年 4月 27日 星期六 02:35 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货走低，受累于获利了结和种植天气改善

路透4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货收跌，交易商称，受累于周四大涨后的获利了结，以及美国天气状况改善，有利于玉米播种。

CBOT-5月玉米期权周五到期，交易商关注6.40和6.50的执行价。

一位农业气象学家周五称，周末到下周初，气温回升且降水减少，有利于玉米播种。

布宜诺斯艾利斯谷物交易所称，预计2012/13年玉米产量为创纪录的2,480万吨，略低于之前预估的2,500万吨。

5月玉米合约价格低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为42。 　　5月玉米合约 跌1-1/4美分，收报每蒲式耳6.44美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为198,159口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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