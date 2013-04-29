芝加哥期市：玉米期货上扬，因忧虑播种延迟可能导致减产

路透4月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期期货周一大幅收涨，数个合约触发40美分的涨停限制，交易商称，因担忧2013年作物播种延迟可能导致减产。
预计周二将无5月合约交割，这也扶助推高价格。周二是5月合约的首个交割通知日前。
外围市场表现也支撑玉米涨势，今日股市上扬，美元走软，原油和黄金攀升。
一位农业气象学家称，本周初气温回升，降水减少，将使农户继续玉米播种，但预计在本周中段附近可能出现又一轮降雨。美国玉米播种因天气湿润而推迟。
上周五公布的监管数据显示，投机客对CBOT玉米期货的空头押注增长了逾三倍，疲弱的出口需求和大于预期的供应仍令市场承压。
巴西预测机构Safras e Mercado称，农户预计2012/13年玉米收成为7,842万吨，高于上一季收成7,270万吨。
现货7月合约低于所有关键移动均线，主要阻力位在50日移动均线切入位6.64-3/4美元，九日相对强弱指标为64。
7月玉米合约 急升40美分，收报6.59-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为474,511口。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)