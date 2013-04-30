芝加哥期市：CBOT玉米期货下滑，在昨日大涨后有获利回吐卖压

路透4月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收跌，交易商称，昨日因天气潮湿拖慢玉米播种进度引发大涨后，今日出现获利回吐卖压。

玉米库存紧张、现货市场坚挺以及潮湿天气继续拖慢玉米播种等因素令跌势放缓。

周二是CBOT-5月期货合约的首个交割通知日，一如预期，玉米期货没有交割，再度显示玉米库存紧张。

一农业气象学家周二表示，美国中西部三分之二的西部地区和东部大平原本周强降雨和降雪将进一步拖慢玉米播种，目前玉米播种进度为近30年最慢。

美国农业部周一晚公布的周度作物进度报告显示，美国玉米播种率为5%，高于一周前的4%，但远低于一年前的49%，且低于五年均值31%。

7月玉米合约价格低于所有关键移动均线，主要阻力位在50日移动均线切入位6.64-1/4美元，九日相对强弱指标为57。 7月玉米合约 跌9-3/4美分，收报每蒲式耳6.50美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为342,436口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)