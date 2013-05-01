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市场报道 | 2013年 5月 2日 星期四 04:34 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下滑，因遭遇获利回吐

路透5月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低，交易商称因获利了结，且预报下周开始美国玉米种植天气改善。

美国玉米种植进度远低于均值，导致投资人担心产量减少。

美国中西部三分之二西部地区强降雨和部分降雪将令未来几日农户无法春耕，直至天气状况改善。许多农户本周才开始播种玉米。

5月玉米期货今日没有交割。

7月玉米合约价格低于所有关键移动均线，主要阻力位在50日移动均线切入位6.64-1/4美元，九日相对强弱指标为55。 　　 7月玉米合约 跌3-1/4美分，收报每蒲式耳6.46-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为202,270口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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