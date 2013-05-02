芝加哥期市：CBOT玉米期货上扬，因库存紧张和播种延迟

路透5月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收涨，交易商称，因库存紧张和美国玉米播种延迟。

一位农业气象学家周四称，本周美国玉米种植带的降雨和降雪将令玉米播种进一步延迟，目前已是纪录最慢水平，冰冻天气可能进一步损害大平原西南部的硬红冬麦。