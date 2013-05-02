芝加哥期市：CBOT玉米期货上扬，因库存紧张和播种延迟

投行观点：Ringcentral目标价从29美元上调至32--Oppenheimer
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路透5月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收涨，交易商称，因库存紧张和美国玉米播种延迟。
一位农业气象学家周四称，本周美国玉米种植带的降雨和降雪将令玉米播种进一步延迟，目前已是纪录最慢水平，冰冻天气可能进一步损害大平原西南部的硬红冬麦。
美国农业部周四公布，上周出口销售旧作玉米总计32.9万吨，处于25-35万吨预估区间的高端。销售新作玉米65.6万吨，在50-70万吨的区间内。
今日无2013年5月玉米合约交割。
7月玉米期货关键阻力位在50日移动均线切入位6.63美元。九日相对强弱指标为62。
7月玉米合约 升15-1/4美分，报6.62美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为204,336口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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