芝加哥期市：CBOT玉米在上日大跌后反弹

欧洲已公布经济指标--2017/3/29
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透5月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收升，交易商说，在上日玉米录得五周来最大单日跌幅后，玉米出现技术性反弹。
交易商表示，美国农户试图在泥浆状的土壤种植玉米，玉米市场走势仍可能震荡。
上周降雨及季末降雪令农户停止播种玉米，美国农业部周一的周度报告显示，农户仅完成计划种植面积的12%，为1984年来最慢。
一农业气象学家周二称，美国中西部未来一周至10日天气状况改善，将有利玉米种植，但预计从周三开始将出现大范围降雨，降水将持续至周末，天气状况有所恶化。
韩国最大饲料生产商Nonghyup Feed Inc(NOFI)周二透过一国际标购买进6.9万吨玉米，标购计划规模为不超过7万吨。
今日无5月玉米合约交割。
7月玉米期货低于所有关键移动均线，主要阻力位在50日移动均线切入位6.64-1/4美元。九日相对强弱指标为48。
7月玉米合约 升3-1/2美分，报6.40美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为199,022口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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Reuters3月29日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不 做进一步报导。