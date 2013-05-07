芝加哥期市：CBOT玉米在上日大跌后反弹

路透5月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收升，交易商说，在上日玉米录得五周来最大单日跌幅后，玉米出现技术性反弹。

交易商表示，美国农户试图在泥浆状的土壤种植玉米，玉米市场走势仍可能震荡。

上周降雨及季末降雪令农户停止播种玉米，美国农业部周一的周度报告显示，农户仅完成计划种植面积的12%，为1984年来最慢。

一农业气象学家周二称，美国中西部未来一周至10日天气状况改善，将有利玉米种植，但预计从周三开始将出现大范围降雨，降水将持续至周末，天气状况有所恶化。

韩国最大饲料生产商Nonghyup Feed Inc(NOFI)周二透过一国际标购买进6.9万吨玉米，标购计划规模为不超过7万吨。

今日无5月玉米合约交割。

7月玉米期货低于所有关键移动均线，主要阻力位在50日移动均线切入位6.64-1/4美元。九日相对强弱指标为48。

7月玉米合约 升3-1/2美分，报6.40美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为199,022口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)