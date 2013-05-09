芝加哥期市：玉米期货受现货价格坚挺带动大涨，农业部供需报告前有仓位调整

欧洲汇市：好于预期的英国服务业数据给英镑带来生机
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
路透芝加哥5月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高2.5%，涨幅为4月29日来最大，交易商称，因美国中西部现货价格坚挺，且在美国农业部周五发布作物报告前有仓位调整动作。
美国农业部周五将首次公布2013/14年新作玉米结转库存预期，路透访查的分析师的平均预期为19.93亿蒲式耳，但预估区间宽至13.87-24.27亿蒲式耳。
市场还预计美国农业部周五将下调旧作玉米结转库存预估。
美国中西部本周末和下周初天气转干将带动玉米播种，玉米种植率已降至近30年最低。 7月玉米合约 升15-3/4美分，收报6.48-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为220,745口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
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欧盟执委会副主席东布洛夫斯基 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选