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市场报道 | 2013年 5月 10日 星期五 04:40 BJT

芝加哥期市：玉米期货受现货价格坚挺带动大涨，农业部供需报告前有仓位调整

路透芝加哥5月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高2.5%，涨幅为4月29日来最大，交易商称，因美国中西部现货价格坚挺，且在美国农业部周五发布作物报告前有仓位调整动作。

美国农业部周五将首次公布2013/14年新作玉米结转库存预期，路透访查的分析师的平均预期为19.93亿蒲式耳，但预估区间宽至13.87-24.27亿蒲式耳。

市场还预计美国农业部周五将下调旧作玉米结转库存预估。

美国中西部本周末和下周初天气转干将带动玉米播种，玉米种植率已降至近30年最低。 　　7月玉米合约 升15-3/4美分，收报6.48-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为220,745口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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